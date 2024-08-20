Biden'dan Gazze mesajı: Savaşı bitirmek için çalışıyoruz

ABD Başkanı Biden, Chicago'daki Demokrat Parti Kongresinin ilk gününde yaptığı ve uzun süre alkışlanan konuşmasında Trump'a ağır sözlerle yüklenirken Demokrat seçmenlerden Harris'e destek istedi.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı.

Biden'dan Gazze mesajı

Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım." şeklinde konuştu.

Chicago caddelerinde binlerce göstericiyi bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü." dedi.

"İsrail'i silahlandırmayı bırakın" pankartı

Öte yandan salonda bulunan bazı kişiler "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı bir pankart açtı. Etrafta bulunan diğer partililer ellerindeki pankartlarla söz konusu pankartı gizlemeye çalışırken, bir görevlinin pankartı kaldırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Harris'e övgü

Harris'le beraber çalıştıkları döneme ilişkin çok sayıda konuya değinen Biden, dış politikada Harris'in çok başarılı olduğunu ve olmaya devam edeceğini savundu.

Biden, "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." sözleriyle Demokrat başkan adayından övgüyle bahsetti.

Başkan adaylığından çekilmesini isteyenlere kızgın olmadığını anlatan Biden, bunun ülke için daha iyi olduğunu ve Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için mutlu olduğunu söyledi.





Trump'a iç politika, dış politika ve ekonomide yüklenen Biden, bu alanlarda Trump'ın başkanlığının "Amerika'ya ağır bedeller ödettiğini" savundu ve seçmenlerden 5 Kasım'da bu düşünceyle sandığa gitmelerini istedi.

Harris'in çok iyi bir başkan olacağını ve Amerikan çıkarları için herkesin buna göre oy kullanması gerektiğini ifade eden Biden, "Trump kim olduğunu sanıyor? Her zaman kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarından önde tuttu." diye konuştu.