Biden'dan 'iki devletli çözüm' açıklaması: Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız

"Bu konuda dikkatli olmalıyım çünkü şu an halen müzakereler devam ediyor. Arap devletlerinin Gazze'nin yeniden inşasını ve güvenliği sağlayacakları ve karşılığında iki devletli çözüme geçişi temin edecek uzun vadeli bir geçiş süreci için önümüzde açık bir yol var."