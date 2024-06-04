Biden'dan 'iki devletli çözüm' açıklaması: Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız

ABD Başkanı Biden, Time dergisine verdiği röportajda, Orta Doğu ve Gazze'deki son durumu değerlendirirken, kendi yönetimi perspektifinden ABD-İsrail ilişkilerini de yorumladı.
İsrail'in savaş suçu işlediğini söyleyemedi: Orası net değil
İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediğiyle ilgili soruya, "Orası net değil." yanıtını veren Biden, bu konuda İsrail tarafının bazı soruşturmalar yürüttüğünü ve kendilerinin de sürekli bu konularda bilgi aldığını aktardı.
"Kırmızı çizgiyi geçtiler" iması
Netanyahu savaşı kendi siyasi geleceği için mi kullanıyor?
7 Ekim'den önce Netanyahu ile ilgili olarak İsrail'de yargı süreçlerinin olduğunu ve bu tartışmaların şu anda yapılmadığını kaydeden Biden, bu iç çekişmelerin İsrail siyasetine fayda getirmediğini belirtti.
"Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız, iki devletli çözüm"
Biden, Gazze'deki krizin çözümü, ateşkes süreci ve sonrasında iki devletli çözüm noktasında siyasi çözümün önündeki tek engelin Netanyahu olup olmadığı yönündeki soruya ise şu şekilde karşılık verdi:
Bu konularda Suudi Arabistan'dan Ürdün'e ve Mısır'a kadar bölgedeki diğer paydaşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, bu temaslarını devam ettireceklerini söyledi.
Ateşkes anlaşması için Hamas'a çağrı
İsrail'in sunduğu ve kendisinin cuma günü duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes önerisine de değinen Biden, Hamas'ın anlaşmayı imzalaması durumunda hemen yarın ateşkesin başlayabileceğini ifade etti ve Hamas'a ateşkesi kabul etmesi çağrısında bulundu.