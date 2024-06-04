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Dünya

Biden'dan 'iki devletli çözüm' açıklaması: Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız

ABD Başkanı Joe Biden, insanların "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için haklı nedenleri olduğunu söyledi. Gazze Kasabı Netanyahu ile birçok konuda anlaştıklarını, ancak bazı konularda anlaşamadıklarını kaydeden Biden, "İki devletçi çözüm olmalı, iki devletli bir çözüme geçiş süreci. Benim Bibi ile en büyük anlaşmazlığım budur." diye konuştu. Terör devletinin savaş suçu işlediğini söyleyemeyen Biden, "Orası net değil." dedi.

20:11 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 20:21 - 4/06/2024 Salı
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)
Joe Biden - Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Biden, Time dergisine verdiği röportajda, Orta Doğu ve Gazze'deki son durumu değerlendirirken, kendi yönetimi perspektifinden ABD-İsrail ilişkilerini de yorumladı.

İsrail'in savaş suçu işlediğini söyleyemedi: Orası net değil

İsrail'in Gazze'de savaş suçları işleyip işlemediğiyle ilgili soruya, "Orası net değil." yanıtını veren Biden, bu konuda İsrail tarafının bazı soruşturmalar yürüttüğünü ve kendilerinin de sürekli bu konularda bilgi aldığını aktardı.

"Kırmızı çizgiyi geçtiler" iması

Biden, İsrail ordusunun Refah'ta "kırmızı çizgiyi" geçip geçmediği yönündeki soruya da
"Şimdi size bunu söylersem siz de yazacaksınız, şu anda bunu yazma zamanı değil."
diye karşılık verdi.

Netanyahu savaşı kendi siyasi geleceği için mi kullanıyor?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, "savaşı kendi siyasi geleceği" için uzattığı yönünde uluslararası kamuoyunda güçlü bir düşünce olduğu belirtilerek bu konudaki yorumu sorulan Biden,
"Bu konuda yorum yapmayayım ancak insanların bu sonuca ulaşması için tüm nedenler bulunuyor."
dedi.

7 Ekim'den önce Netanyahu ile ilgili olarak İsrail'de yargı süreçlerinin olduğunu ve bu tartışmaların şu anda yapılmadığını kaydeden Biden, bu iç çekişmelerin İsrail siyasetine fayda getirmediğini belirtti.

"Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığımız, iki devletli çözüm"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile birçok konuda anlaştıklarını, ancak bazı konularda anlaşamadıklarını kaydeden Biden,
"Netanyahu ile asıl anlaşmazlığım Gazze'de (7 Ekim'den sonra) olanlardır. İki devletçi çözüm olmalı, iki devletli bir çözüme geçiş süreci. Benim Bibi Netanyahu ile en büyük anlaşmazlığım budur."
diye konuştu.

Biden, Gazze'deki krizin çözümü, ateşkes süreci ve sonrasında iki devletli çözüm noktasında siyasi çözümün önündeki tek engelin Netanyahu olup olmadığı yönündeki soruya ise şu şekilde karşılık verdi:

"Bu konuda dikkatli olmalıyım çünkü şu an halen müzakereler devam ediyor. Arap devletlerinin Gazze'nin yeniden inşasını ve güvenliği sağlayacakları ve karşılığında iki devletli çözüme geçişi temin edecek uzun vadeli bir geçiş süreci için önümüzde açık bir yol var."

Bu konularda Suudi Arabistan'dan Ürdün'e ve Mısır'a kadar bölgedeki diğer paydaşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, bu temaslarını devam ettireceklerini söyledi.

Ateşkes anlaşması için Hamas'a çağrı

İsrail'in sunduğu ve kendisinin cuma günü duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes önerisine de değinen Biden, Hamas'ın anlaşmayı imzalaması durumunda hemen yarın ateşkesin başlayabileceğini ifade etti ve Hamas'a ateşkesi kabul etmesi çağrısında bulundu.



#Joe Biden
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#ABD
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