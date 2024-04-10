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Dünya

Biden'dan İran'ın 'tehdidine' yanıt: İsrail'in güvenliği için her şeyi yapacağız

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e 'sarsılmaz' şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtti. "İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz" diyen Biden, Netanyahu'ya "Gazze'ye daha fazla yardım girmeli" uyarısında bulunduğunu da söyledi.

23:43 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:54 - 11/04/2024 Perşembe
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Biden, Kişida ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve bu bağlamda hem Gazze'deki krize hem de İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Biden'dan İran'a savaş tehdidi: İsrail'in güvenliği için her şeyi yapacağız

"İran'ın İsrail'e yönelik ciddi saldırı tehdidini de görüşmemizde ele aldık. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz."
şeklinde konuşan Biden, İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Netanyahu'ya "Gazze'ye daha fazla yardım girmeli" uyarısı

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde Gazze'deki krizi kapsamlı şekilde ele aldıklarını ve bu konudaki endişelerini kendisine açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

ABD Başkanı, Gazze'ye son günlerde artan insani yardımın yeterli olmadığını ve Netanyahu yönetiminden daha fazla yardım girmesine izin vermesini istediğini aktardı.

Biden, sivil kayıplarının azaltılması konusunu da gündeme getirdiğini ve bu konudaki rahatsızlığını Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

"Hamas'a (ateşkes anlaşması taslağı) sunuldu, yaptığımız öneriyi değerlendirip ilerlemeleri gerekiyor. Rehinelerin ait oldukları evlerine dönmesi gerekiyor, aynı zamanda 6 haftalık bir ateşkese hemen ihtiyacımız var.
" diyen Biden, Gazze'deki insani krizin tırmanmaması için insani yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bunun ateşkes anlaşmasıyla yakından ilgili olduğunu söyledi.

#Joe Biden
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#İran
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