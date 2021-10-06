Dünya Bidendan İsrail yönetimine Yahudi yerleşimlerinin inşasını dizginleyin
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Biden'dan İsrail yönetimine: Yahudi yerleşimlerinin inşasını dizginleyin

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını frenlemesini istediği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Bidendan İsrail yönetimine: Yahudi yerleşimlerinin inşasını dizginleyin
​ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Naftali Bennett

İsrail yayın organı Walla News'in, adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin geçici İsrail Büyükelçisi Michael Ratney'in geçen hafta konuyla alakalı İsrail Başbakanlık Ofisi yetkililerini aradığı belirtildi.

  • Ratney'in, İsrailli yetkililere, Washington yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri planlarının kapsamının daraltılmasını istediğini ilettiği ifade edildi.

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Times Of Israel gazetesinde 27 Eylül'de yer alan haberde, Bennett'in Yahudi yerleşimcilerle yaptığı görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'ın Yahudi yerleşim birimleri konusunda kendisine baskı yaptığını ve "hayır" cevabını verdiğini söylediğini yazmıştı.

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Biden ile Bennett, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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