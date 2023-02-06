|
Dünya

Biden’dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: Derin üzüntü içindeyim

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası açıklamada bulundu. Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve tahribat nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Ekibime her türlü yardımı sağlama talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

16:43 . 6/02/2023 Pazartesi
Diğer
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara Türkiye ile Suriye'ye gerekli yardımlar konusunda harekete geçmesi için talimat verdiği belirtildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Biden, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında,
"Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde yaşanan can kaybı ve yıkım nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından takip etmeleri ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim"
ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, ''Depremlerde bin 498 can kaybı, 8 bin 533 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#ABD
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Joe Biden
1 saat önce
default-profile-img
Biden’dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: Derin üzüntü içindeyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 
Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
Deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu
Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi
ÖSYM son dakika duyurdu: Bazı sınavların başvuru tarihleri değişti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.