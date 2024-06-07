Biden'dan Refah vurgusu: Şehri tamamen işgal edeceklerdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları konusunda Washington yönetiminin endişelerini dikkate aldığını belirtti.
Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'yı ziyaret eden Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu.
Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisine değinen Biden, İsrail'in önemli bir anlaşmayı kabul ettiğini ve Netanyahu'nun da kamuoyu önünde bu öneriyi desteklediğini dile getirdiğini söyledi.
Biden, Hamas'ın da öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, ateşkes taslağının neredeyse tüm Arap dünyası tarafından desteklendiğini savundu.
Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.