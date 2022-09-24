Dünya Bidendan Rusya ile gerilimi tırmandıracak çıkış Reddedeceğiz
AMERİKA

Biden'dan Rusya ile gerilimi tırmandıracak çıkış: Reddedeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı. Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bidendan Rusya ile gerilimi tırmandıracak çıkış: Reddedeceğiz
Joe Biden

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor
DÜNYA
Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor

"REDDEDECEĞİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir Ukrayna toprağını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini ve Rusya'nın bölgede yapacağı referandumun sonuçlarını reddedeceklerini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Nükleer tehdidi altında referandum: Rus işgali altındaki 4 bölgede oy verme işlemi başladı
DÜNYA
Nükleer tehdidi altında referandum: Rus işgali altındaki 4 bölgede oy verme işlemi başladı
Dehşete düşüren anlar kamerada

Dehşete düşüren anlar kamerada

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.
Hurdalıktan servet çıktı

Hurdalıktan servet çıktı

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.
Twitterdan biat aldı

​Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler.

Köşeye sıkışan terör örgütü Suriye'de köstebek avı başlattı.

​Rus işgali altındaki 4 bölgede oy verme işlemi başladı.

​Polis bin 700 saatlik görüntü inceleyip failleri yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kontrolümüzdeler hepsine sahip çıkıyoruz.

​İlk üçte Alman, Rus ve İngilizler var.

​Atina'nın Batı Trakya'daki zulmü bitmiyor.
Son noktayı biz koyarız

Son noktayı biz koyarız

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına rest.

​Film izler gibi izleyip 'özçekim' yaptılar.

Beşiktaşlı Redmond'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

​9 ayda 27 milyon kişi sinemada film izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.