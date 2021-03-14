Dünya Bidendan suskunluk rekoru
AMERİKA

​Biden’dan suskunluk rekoru

Biden’dan suskunluk rekoru

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir rekorun yeni sahibi oldu. Biden, geçen 100 yıllık süre içinde göreve başladıktan sonra en uzun süreyle medyayla sorulu cevaplı toplantı düzenlemeyen ABD Başkanı olarak kayda geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

Amerikan Washington Post’un haberine göre, 20 Ocak’ta resmen göreve başlayan Joe Biden, üzerinden geçen 7 haftaya rağmen, henüz medyayla resmi bir görüşme etkinliği düzenlemedi. 7 hafta, lakabı “Sessiz Cal” olan eski ABD Başkanı Calvin Coolidge’den bu yana geçen 100 yıllık dönemden sonra yeni başkanın basınla biraraya gelmediği en uzun süre olarak tarihe geçti. Biden selefi Donald Trump sadece bir hafta sonra, başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise 20 gün sonra ilk “Başkanlık basın konferansını” düzenlemişti. Biden, adaylık sürecinde de, ikili röportajlar dışında, basının karşısına çıkmamaya özen gösteriyordu.

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