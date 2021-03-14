​Biden’dan suskunluk rekoru

Amerikan Washington Post’un haberine göre, 20 Ocak’ta resmen göreve başlayan Joe Biden, üzerinden geçen 7 haftaya rağmen, henüz medyayla resmi bir görüşme etkinliği düzenlemedi. 7 hafta, lakabı “Sessiz Cal” olan eski ABD Başkanı Calvin Coolidge’den bu yana geçen 100 yıllık dönemden sonra yeni başkanın basınla biraraya gelmediği en uzun süre olarak tarihe geçti. Biden selefi Donald Trump sadece bir hafta sonra, başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise 20 gün sonra ilk “Başkanlık basın konferansını” düzenlemişti. Biden, adaylık sürecinde de, ikili röportajlar dışında, basının karşısına çıkmamaya özen gösteriyordu.

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