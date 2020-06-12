Biden'dan Trump'a sert uyarı: Asker seni o koltuktan indirir

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’a 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde ‘’oy çalma girişiminde bulunacağı’’ suçlaması yöneltti. Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. ‘’En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak’’ değerlendirmesinde bulunan Biden, ‘’Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis’te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı’’ dedi. Biden, Trump’ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray’dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Milley’in resmi kıyafet yerine eğitim ve harp kamuflajıyla Trump’ın arkasında yürümesi büyük eleştirilere neden olmuş, ABD ordusunun halkı tehdit ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

GENELKURMAYDAN GERİ ADIM

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley de, Washington DC’deki protestolar sırasında Trump’ın arkasında kamuflaj üniformasıyla yürürken fotoğraf karesine girmesinin yanlış olduğunu söyledi. ABD Ulusal Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Milley, tartışmalara konu olan “kamuflajlı fotoğraf” meselesine de değindi. Milley, “Çoğunuz geçen hafta Lafayette Meydanı’nda çekilen bir fotoğrafımın sonuçlarını gördü. Bu, askerin sivil toplum içindeki rolüne ilişkin ulusal bir tartışma başlattı. Orada olmamalıydım. O ortamda o anda olmam, ordunun iç siyasete karıştığına yönelik bir algı oluşturdu. Görevli bir askeri yetkili olarak orada bulunmamın hata olduğunu öğrendim ve umarım hepimiz bundan ders çıkarırız” diye konuştu.