Dünya Bidendan Ukraynaya toprak tavizi sinyali
AMERİKA

Biden’dan Ukrayna’ya ‘toprak tavizi’ sinyali

ABD Başkanı Biden, “Ukrayna, barış için Rusya’ya toprak vermeli mi?” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna’nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden’dan Ukrayna’ya ‘toprak tavizi’ sinyali
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, basın mensupları ile buluşmasında, Ukrayna’daki Rus işgalinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin “Ukrayna, barış için Rusya’ya toprak vermeli mi?” sorusuna verdiği yanıtla Biden, Ukrayna’da büyük öfkeye sebep oldu. “Onların toprağı, ben söz sahibi değilim” diye söze başlayan ABD Başkanı, “Ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna’nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

  • Oysa Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte, şubat ayında başlayan işgalin ilk gününden bu yana Ukraynalıların son Ukraynalı kalana kadar savaşmaya ve işgale direnmeye devam etmeleri yönünde beyanlarda bulunmuş, birçok kez ‘sonuna kadar mücadele edilmesi’ gerektiğini belirtmişti.

ABD BAŞKANI İLK DEĞİL

Mayıs ayının başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski’ye “Ukrayna barış için toprak versin” çağrısında bulunmuştu. Fransız liderin bu sözleri büyük tepki çekmişti. 22-26 Mayıs tarihleri arasında İsviçre’deki Davos Zirvesi’nde konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da Macron’la benzer ifadeler kullanarak, “Ukrayna, Rusya ile barışmak için toprak ve taviz vermeli” demişti. Ukrayna güçleri başkent Kiev’e yönelik işgal hareketine karşı direnirken Zelenski, ülkesinin bütünlüğünün garanti edilmesi gerektiğini, aksi takdirde Ukrayna halkının toprak vermeyi asla kabul etmeyeceğini dile getirmişti. Geçen hafta Newsmax ile yaptığı röportajda konuya yeniden değinen Ukraynalı lider, “Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim bağımsızlığımız, bizim egemenliğimizdir” ifadelerini kullandı.

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