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Biden'dan yeni gaf: Bu kez tarihleri karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık süresince imza attığı gaflara bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde eski Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bir gaf yapan Biden, bu kez de iklim değişikliği ile ilgili katıldığı konferansta tarihleri karıştırarak sosyal medyada alay konusu oldu.

13:09 . 20/06/2023 Salı
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ABD Başkanı, Connecticut'ta silah denetimi reformuyla ilgili sözlerini "Tanrı Kraliçe'yi korusun" ifadesiyle tamamlamış, ancak kafa karışıklığına neden olmuştu.

ABD Başkanı, Connecticut'ta silah denetimi reformuyla ilgili sözlerini "Tanrı Kraliçe'yi korusun" ifadesiyle tamamlamış, ancak kafa karışıklığına neden olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman hal ve hareketleri kadar söylemleriyle de dünyanın gündemine oturuyor.


80 yaşındaki Biden, Kaliforniya'nın Palo Alto şehrindeki bir doğa koruma merkezine ziyareti sırasındaki açıklamasında yeni gafa imza attı.


Ocak 2021'de başkanlık görevine başlayan Biden, iklim değişikliğinin etkilerini sınırlandırmak üzere yaptığı konuşma sırasında tarihleri karıştırdı.


2030 yerine 2020 dedi


Biden, "2020 yılına kadar ABD'nin üzerinde yetkiye sahip olduğu tüm toprakların ve suların yüzde 30'unu korumayı ve eş zamanlı olarak iklim etkisini kesmek için emisyonları azaltmayı taahhüt ettim." dedi.


Fox News'un haberine göre, Biden, 2030 demesi gerektiği yerde 2020 yılından söz etti.


Beyaz Saray'ın mart ayında yayınladığı bilgi notuna göre, Biden yönetimi, "toprak, su ve vahşi yaşamı korumaya" 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak "2030 yılına kadar ABD topraklarının ve sularının en az yüzde 30'unu" korumayı planlıyor.


Biden'ın Kraliçe gafı


Biden'ın bu gafı ilk değil. ABD Başkanı, Connecticut'ta silah denetimi reformuyla ilgili sözlerini "Tanrı Kraliçe'yi korusun" ifadesiyle tamamlamış, ancak kafa karışıklığına neden olmuştu.


Söz konusu ifade, dönemin Kraliçesi 2'nci Elizabeth yönetimindeki Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılıyordu ve sembolik bir anlama sahipti.


Ancak, Birleşik Krallık'ın mevcut hükümdarı Kral 3'üncü Charles. Annesi Kraliçe Elizabeth, eylül ayında yaşamını yitirdi.


#Joe Biden
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