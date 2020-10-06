Biden’den küstah çıkış: Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi Demokrat Partili rakibi Joe Biden'den Müslümanların tepkisini çeken bir açıklama geldi. Biden, camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Biden'in seçimlere malzeme haline getirdiği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili yaptığı açıklamada "Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.

Reuters'ın haberine göre; Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ve NATO'nun attığı adımlara ilişkin konuşan Biden, "NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabasını ve iki ülke arasındaki çatışmayı önleyici mekanizmanın kurulması doğru adımlardır" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde yaklaşık 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti.