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AMERİKA

Biden’den küstah çıkış: Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum

Biden’den küstah çıkış: Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi Demokrat Partili rakibi Joe Biden, camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ibadete açılması ardından bugüne kadar yerli ve yurt dışından gelen 1.5 milyon insan ziyaret etti.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden
Joe Biden

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi Demokrat Partili rakibi Joe Biden'den Müslümanların tepkisini çeken bir açıklama geldi. Biden, camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Biden'in seçimlere malzeme haline getirdiği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili yaptığı açıklamada "Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.
Reuters'ın haberine göre; Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ve NATO'nun attığı adımlara ilişkin konuşan Biden, "NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabasını ve iki ülke arasındaki çatışmayı önleyici mekanizmanın kurulması doğru adımlardır" dedi.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce insan camiyi ziyarete geliyor

  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne normal günlerde yaklaşık 15 bin, cuma ve hafta sonları 25 ile 30 bin arasında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii'ni, yeniden ibadete açıldıktan sonra 1,5 milyonun üzerinde insan ziyaret etti.

Yunanistan: Avrupa'nın arsız çocuğu
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Yunanistan: Avrupa'nın arsız çocuğu
Atlas'ın ikinci bölümünde, son günlerin en çok tartışılan meselelerinden Doğu Akdeniz ve 12 ada konusunun baş aktörlerinden biri ve henüz Ayasofya acısı taze olan Yunanistan'ın tarihi serüveninde tur atacağız. Albayla cuntasıyla Ortadoğu'ya mülteci olarak gönderilen, Kıbrıs çıkartması ile Türkiye'yi kendine ezeli rakip edinen Yunanistan'ın yakın tarihini sizler için hazırladık.


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