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Dünya Bidenden Trump iddiası Seçimde oy çalmayı deneyecek
AMERİKA

Biden'den Trump iddiası: Seçimde oy çalmayı deneyecek

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 'oy çalma girişiminde bulunacağı' suçlaması yöneltti. Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden - Donald Trump
Joe Biden - Donald Trump

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

  • "En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı" dedi.

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

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