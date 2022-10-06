Dünya Bidenden uyuşturucuya af Valilere çağrıda bulundu
AMERİKA

Biden'den uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'da esrar konusunda açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda marihuana bulundurmaktan kaynaklanan cezaları affettiğini söyledi. Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenden uyuşturucuya af: Valilere çağrıda bulundu
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Biden, Twitterda esrar konusunda açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray resmi sitesinden de paylaşılan açıklamaya göre, 'marihuana' esrar bulundurmaktan kaynaklanan cezaları affettiğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada "Daha önce de söylediğim gibi, kimse sırf esrar kullandığı veya bulundurduğu için hapse girmemeli. Bugün, başarısız yaklaşımımızı sona erdirmek için adımlar atıyorum" dedi.

İnsanları esrar kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını beyan etti.

  • Biden Twitter'da yaptığı açıklamada, esrar bulundurmaktan federal suçları affettiğini beyan ederken valilere de af için çağrıda bulundu. Biden "Nasıl ki kimse marihuana bulundurmaktan dolayı federal hapishanede olmamalıysa aynı şekilde kimse yerel hapishanelerde ya da eyalet hapishanesinde de olmamalıdır" ifadelerini kullandı.
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