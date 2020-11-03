Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bidenı önde gösteren anketler yanılacak mı? Seçmenlerin çoğu Trumpa oy verdiğini gizliyor
AMERİKA

Biden'ı önde gösteren anketler yanılacak mı? Seçmenlerin çoğu Trump'a oy verdiğini gizliyor

ABD'de bugün kritik seçimin sonuçları belli olacak. Biden ve Trump arasındaki kıyasıya rekabetin sonuçları gece saatlerinde açıklığa kavuşacak. Anketler Demokrat partili Biden'ı önde gösterse de, önceki seçimde olduğu gibi bir yanılma payı mevcut. ABD'de bir önceki seçimlerde çoğu anket şirketi Hillary Clinton'un seçimi kazanacağını tahmin etmiş ancak yanılmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Trump'ın seçmenleri, Trump'a oy verdiklerini gizliyor.
Trump'ın seçmenleri, Trump'a oy verdiklerini gizliyor.

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Wall Street Journal gazetesi ve NBC News televizyonu için yapılan ankete göre, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, ülke genelinde Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın 10 puan önünde.

Reuters

Anketler bir önceki seçimde de Hillary Clinton'un seçimlerden galip çıkacağını öngörmüş ancak yanılmışlardı.

BBC'nin haberine göre Times gazetesinin Washington Muhabiri Henry Zeffman'ın analizine göre Pennsylvania, Florida, Michigan ve Wisconsin gibi yarışın başa baş geçmesi beklenen eyaletlerde yapılan anketlerdeki hata payı, 2016'daki kadar olsa bile Biden tüm bu eyaletlerde Trump'ı yenilgiye uğratıyor.

ABD seçimleri: Başkanı 4 eyalet belirleyecek
DÜNYA
ABD seçimleri: Başkanı 4 eyalet belirleyecek

UTANGAÇ SEÇMENLER SONUCU ETKİLEYECEK!

Ancak Zeffman, az sayıda anket şirketinin de bu unsurların hiçbirinin Trump'a oy vereceğini anketçilere söylemekten çekinen "utangaç Trump" seçmenlerini yansıtmadığını vurguladığını söylüyor.

2016'da Trump'ın önemli eyaletlerde kazanacağını bilen Trafalgar Gorup'tan Robert Cahaly, bunun tekrarlanacağını söylüyor. Gazeteye konuşan Cahal, "Anketlerde, asıl görüşlerini açıklamak istemeyen insanları sayamıyor" diyor.

ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor
DÜNYA
ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için bugün sandık başına gidiyor
Abone Ol Google News
İdilde koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Can kaybı107ye yükseldi

Can kaybı
107'ye yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

Alanya'da tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden <br>saniyeyle kurtuldu

Depremden
saniyeyle kurtuldu

​Ölümle burun buruna gelen genç: "Dünya yıkılıyor sandım"
Minik Ayda'nın annesinden acı haber

Minik Ayda'nın annesinden acı haber

​91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maskaraya çevirdiler

Maskaraya çevirdiler

​Bahçeli'den deprem istismarcısı Kılıçdaroğlu'na sert sözler.

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.
2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
Hayat

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 2 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi sezonunun açılmasının ardından reyting sıralamalarında da hareketlilik başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Kasım reyting sonuçları…
İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.