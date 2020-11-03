Biden'ı önde gösteren anketler yanılacak mı? Seçmenlerin çoğu Trump'a oy verdiğini gizliyor

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Wall Street Journal gazetesi ve NBC News televizyonu için yapılan ankete göre, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, ülke genelinde Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın 10 puan önünde.

Reuters

Anketler bir önceki seçimde de Hillary Clinton'un seçimlerden galip çıkacağını öngörmüş ancak yanılmışlardı.

BBC'nin haberine göre Times gazetesinin Washington Muhabiri Henry Zeffman'ın analizine göre Pennsylvania, Florida, Michigan ve Wisconsin gibi yarışın başa baş geçmesi beklenen eyaletlerde yapılan anketlerdeki hata payı, 2016'daki kadar olsa bile Biden tüm bu eyaletlerde Trump'ı yenilgiye uğratıyor.

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Ancak Zeffman, az sayıda anket şirketinin de bu unsurların hiçbirinin Trump'a oy vereceğini anketçilere söylemekten çekinen "utangaç Trump" seçmenlerini yansıtmadığını vurguladığını söylüyor.

2016'da Trump'ın önemli eyaletlerde kazanacağını bilen Trafalgar Gorup'tan Robert Cahaly, bunun tekrarlanacağını söylüyor. Gazeteye konuşan Cahal, "Anketlerde, asıl görüşlerini açıklamak istemeyen insanları sayamıyor" diyor.