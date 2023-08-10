Biden'ı tehdit eden kişi yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü

ABD Başkanı Biden'ı tehdit eden kişi FBI tarafından yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü
FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, "evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada" hayatını kaybettiği belirtildi.
Utah’taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!" şeklindeki ifadesine yer verildi.
Dosyada, Robertson'un 70-75 yaşlarında olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı.
Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.