Biden'ı tehdit eden kişi yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü

Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.