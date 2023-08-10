Lübnan'dan sonra Kuveyt de 'Barbie' filmini yasaklandı

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Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.
"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."