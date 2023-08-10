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Hayat

Lübnan'dan sonra Kuveyt de 'Barbie' filmini yasaklandı

Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi. Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.

07:10 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.


Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."


Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.



#Barbie
#Kuveyt
#sinema
6 dakika önce
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