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Dünya

İmran Han'a siyasetten 5 yıl men

Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle menedilmesine karar verdi.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İmran Han

İmran Han

Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han’ın siyasetten 5 yıl süreyle menedilmesine karar verdi. Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ilgili yasalar uyarınca eski Başbakan’ın siyasetten 5 yıl süreyle menedilmesine karar verildiği belirtildi. İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han’ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.


#İmran Han
#Pakistan
#siyasetten men
11 dakika önce
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