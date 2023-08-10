İmran Han'a siyasetten 5 yıl men

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, bir süredir yargılandığı devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme dosyalarından suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis mahkeme kararının ardından Han’ı Lahor şehrindeki konutunda gözaltına aldı.  İmran Han hükümeti, geçen sene nisan ayında parlamentodaki güven oylamasının ardından düşmüştü. Han’ın halkı sokaklara dökmesi sonucu ise en az 11 kişi öldü 290 kişi yaralandı. Han, görev yaptığı dönemde siyasi otoritesini kullanarak mevcut Başbakan Şahbaz Şerif’in ailesinden birçok ismi yargı kıskacına almıştı.