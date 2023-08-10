İmran Han'a siyasetten 5 yıl men

İmran Han
Pakistan Seçim Komisyonu, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han’ın siyasetten 5 yıl süreyle menedilmesine karar verdi. Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada ilgili yasalar uyarınca eski Başbakan’ın siyasetten 5 yıl süreyle menedilmesine karar verildiği belirtildi. İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han’ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.