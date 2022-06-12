Dünya Bidenın açıklamalarına Ukraynadan sert yanıt geldi
AVRUPA

Biden'ın açıklamalarına Ukrayna'dan sert yanıt geldi

ABD Başkanı Biden'ın '24 Şubat öncesinde ABD istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin duymak istemediği' iddiasına Kiev yönetimi tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenın açıklamalarına Ukraynadan sert yanıt geldi
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Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların artan enerji ve gıda fiyatları eşliğinde yüksek enflasyon olarak geri dönmesinin baskısı altındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın söylem değiştirip Ukrayna liderliğini eleştirmesine Kiev yönetiminden tepki geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Los Angeles'ta Demokrat Parti bağışçılarıyla buluşmasında, '24 Şubat öncesinde ABD istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin duymak istemediği' iddiasına, Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergei Nikiforov yanıt verdi.

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Zelenskiy'nin Ukrayna istihbaratına daha çok güvendiğini söyleyen Nikiforov, Biden'a, "Bu nedenle, 'duymak istemedi' ifadesinin muhtemelen açıklığa kavuşturulması gerekiyor" diye taş atarak şöyle devam etti:

"Ayrıca, hatırlarsanız, Ukrayna Devlet Başkanı ortaklarımızı Rusya'yı birliklerini geri çekmeye ve durumu sakinleştirmeye teşvik etmek için bir önleyici yaptırım paketi açıklamaya çağırdı. Bu durumda asıl ortaklarımızın 'bizi duymak istemediğini' söyleyebiliriz."

Nikiforov, 24 Şubat öncesi Zelenskiy'nin Biden ile 3-4 telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin durumla ilgili ayrıntılı görüş ve değerlendirme alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.

Biden, cuma günkü konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı'nın, diğer liderler gibi, ABD'nin Rusya'nın özel askeri operasyonunun yakında başlayacağı uyarılarını görmezden gelmiş olabileceği düşüncesini dile getirmişti.

  • ABD Başkomutanı, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Ama Putin'in sınırdan içeri gireceğini desteklen verilerimiz olduğunu biliyordum. Buna hiç şüphe yoktu ve Zelenskiy bunu duymak istemedi" dedi.

O sırada Ukraynalı yetkililer, sınırdan içeri girileceği tahminlerinin Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığını ve Rusya'nın çıkarlarını desteklediğini iddia etmişti.

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