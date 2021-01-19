Dünya Bidenın başkan seçilmesinin ardından ABDde silah satışları patladı
AMERİKA

Biden’ın başkan seçilmesinin ardından ABD’de silah satışları patladı

Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ülkede silah satışları patladı. Silah satışı yapan birçok mağazada tabancalar ve yarı otomatik silahlar tükendi. Göreve başlayacak Biden yönetiminin silah kontrolü konusunda verdiği vaatlerin Amerikalıları silah satın alımına yönelttiği belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Silah kontrolü, Biden yönetiminin vaatleri arasında yer alıyordu.
Silah kontrolü, Biden yönetiminin vaatleri arasında yer alıyordu.

Göreve başlayacak Biden yönetimi, seçim sürecinde silah kontrolü konusunda daha sıkı önlemler alacağını vaat etmişti. Bu vaat, saldırı silahlarının yasaklanmasını, silahlara dair özgeçmiş kontrolünü ilgilendiren yasal boşlukların kapatılmasını, silah stokçuluğunu sınırlandırmayı ve ateşli silahların internet üzerinden satışına son vermeyi içeriyor.

Seçimin ardından ülkede ateşli silah satışları patladı. Glock marka tabancalar ve yarı otomatik silahlar raflardan kapış kapış alınıyor ve hatta bazı mağazalarda tükenmiş durumda.

Kaliforniya'daki bir silah mağazasının müdürü Danielle Jaymes, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Çok sayıda AR satıyoruz. AR'ları duvarda tutamıyorum gerçekten. Birçok kişi, seçilmiş başkanımız ve seçilmiş başkan yardımcımızın bahsettiğini duyduğumuz saldırı silahı yasağı karşısında endişe duyuyor” dedi.

Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı
DÜNYA
Washington'da büyük panik: Bütün yollar kapatıldı

Savaşa hazırlanır gibi: Yemin töreni öncesi Washington'a asker yığıldı
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Kongre olayları ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı.
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Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkaracağını açıkladı.
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Washington'da şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi.
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Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti.
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Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.
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Savaşa hazırlanır gibi: Yemin töreni öncesi Washington'a asker yığıldı
ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongrede yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığında (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı.
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