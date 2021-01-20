Dünya Bidenın Dışişleri Bakanı adayı Blinken Türkiyenin S-400leri alması kabul edilemez
AMERİKA

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken: Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, bugün gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi ABD'nin dış politikasına dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ve S-400'lerle ilgili sorusuna da yanıt veren Blinken, "Bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez. CAATSA yaptırımlarının sonuçlarını takip edip daha fazla bir şey yapmaya gerek olup olmadığına karar vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı. Geniş bir yelpazede birçok dış politika başlığına ilişkin soruları cevaplayan Blinken, Demokrat Biden yönetiminin Donald Trump'ın ardından nasıl bir yol çizeceğini anlattı.

Türkiye sorusuna yanıt

Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye ve S-400'lerle ilgili sorusuna "CAATSA yaptırımları denen maddelere baktım. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez" diye cevap verdi.

Yeni bakan adayı, CAATSA yaptırımlarının sonuçlarını takip edip "ondan sonra daha fazla bir şey yapmaya gerek olup olmadığına karar vereceklerini" dile getirdi.

"Küresel imajını yeniden düzelteceğiz"

Blinken, ABD'nin küresel ölçekteki rakiplerinin Çin ile Rusya olduğunu ve kendi bakanlığı döneminde ABD'nin küresel imajını yeniden düzeltecek adımlar atacaklarını söyledi.

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ABD-Çin ilişkileri bağlamında Blinken'a, Trump yönetiminin aldığı ve "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suç' işlemekle suçlayan" kararı hakkındaki görüşü soruldu. Blinken, alınan karara katıldığını, "Benim de değerlendirmem bu şekilde olurdu." sözleriyle dile getirdi.

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

İki devletli çözümü destekliyorum

Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Blinken, bunun çok kolay olmayacağını da sözlerine ekledi.

Trump yönetimi döneminde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşmasının "İsrail'i ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" savunan Blinken, söz konusu anlaşmaların devam edeceği mesajını verdi.

İran konusunda çok sayıda soruya muhatap olan Blinken, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceği konusunda, "Eğer İran nükleer anlaşmanın tüm kurallarına geri döner ve bunlara uyarsa biz de anlaşmadaki yükümlülüğümüze döneriz" açıklamasını yaptı.

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