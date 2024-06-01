|
Dünya

Biden'in duyurduğu anlaşma sonrası ABD Katar ve Mısır'dan İsrail ile Hamas'a ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in üç aşamadan oluşan ateşkes teklifini duyurmuştu. Biden'ın bu açıklaması sonrası ABD, Katar ve Mısır tarafından İsrail ile Hamas'a çağrı yapılarak anlaşmayı kabul etmeleri ve gerekli adımları atmaları talep edildi.

23:56 - 1/06/2024 Cumartesi
IHA
Gazze (Foto: Arşiv)
Gazze (Foto: Arşiv)

ABD, Katar ve Mısır tarafından ortak yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas'a dün ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı.

"Bu anlaşma bir yol haritası sunuyor"

ABD, Katar ve Mısır tarafından İsrail ile Hamas'a çağrı yapıldı. Katar medya ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD, Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından dün duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Bu ilkeler, tüm tarafların taleplerine hizmet eden, uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve esirler ile onların ailelerine acil yardım sağlayacak bir anlaşmayı bir araya getirdi. Bu anlaşma kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunuyor” ifadeleri kullanıldı.



#Ateşkes
#İsrail
#Gazze
#Hamas
#ABD
#Mısır
12 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pınarbaşı seçim sonuçları için seçmen sandık başına gitti! 2 Haziran yenilenen seçimi kim kazandı?