Dünya Bidenın F-16 çıkışı ABD Temsilciler Meclisi üyelerini rahatsız etti Şok edici oldu
AMERİKA

Biden'ın F-16 çıkışı ABD Temsilciler Meclisi üyelerini rahatsız etti: Şok edici oldu

Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söylemesi ABD'de rahatsızlığa sebep oldu. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16'ların verilmesini destekleyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenın F-16 çıkışı ABD Temsilciler Meclisi üyelerini rahatsız etti: Şok edici oldu
Biden.

Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söylemesi ABD'de rahatsızlığa sebep oldu. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16'ların verilmesini destekleyeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söyleyerek " Türkiye'ye F-16'ları satmamız gerekiyor. Varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız
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ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız

RAHATSIZ ETTİ

Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

"ŞOK EDİCİ OLDU"

Yapılan açıklamada, "Geçen ay Washington'a gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu" denildi. Senatörler açıklamada, böyle bir satışa karşı olduklarını ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde de buna karşı olduklarını dile getireceklerini belirtti.

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