|
Dünya

Biden'ın 'Netanyahu'yu terk etme planını' ABD basını yazdı: Beyaz Saray Gazze Kasabı'ndan memnuniyetsiz

ABD merkezli Intelligencer adlı internet sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğine karşı memnuniyetsizlik artıyor. Haberde görüşlerine yer verilen İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Itamar Rabinovich, "Onlar (Biden yönetimi) Netanyahu'ya daha öfkeliler ve tonu keskinleştiriyorlar. Biden kişisel olarak onun üstüne gelmiyor ancak kayıt dışı ve kapalı toplantılarda bu düşünce net" ifadelerini kullandı.

19:12 - 10/03/2024 Pazar
AA
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu
Intelligencer adlı internet sitesinde yer alan
“Biden'ın Netanyahu'yu terk etme planı”
başlıklı haberde, Beyaz Saray yönetiminin Netanyahu'ya karşı artan memnuniyetsizliği ele alındı.

Beyaz Saray Gazze Kasabı Netanyahu'dan memnuniyetsiz

Haberde görüşlerine yer verilen İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Itamar Rabinovich, Beyaz Saray'ın uzun süredir Netanyahu'dan memnun olmadığını belirterek,
“Ama bence şimdi onlar (Biden yönetimi) daha öfkeliler ve tonu keskinleştiriyorlar. Biden kişisel olarak onun (Netanyahu'nun) üstüne gelmiyor ancak kayıt dışı ve kapalı toplantılarda bu düşünce net.”
ifadelerini kullandı.

Rabinovich, Biden ve Netanyahu'nun pek çok konuda anlaşamadıkları yorumunda bulunarak, bunlar arasında İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'nin durumu, Filistin Yönetimi, İsrail-Filistin müzakereleri gibi önemli konuların bulunduğunu söyledi.

"Netanyahu koalisyonunu çökmeye zorlayacak şeyin ne olduğunu sordular"

Haberde
“ABD'li yetkililerin sık sık danıştığı İsrailli bir uzman”
olarak nitelenen ve ismi verilmeyen bir kişi ise,
“(Beyaz Saray) Yönetimdeki ciddi bir ismin kendisine Netanyahu koalisyonunu çökmeye zorlayacak şeyin ne olduğunu sorduğunu”
vurguladı.

"Netanyahu oldukça savunmasız bir durumda"

“Biden'ın aşırıya kaçılmaması ve net bir çıkış stratejisi konusundaki uyarılarına rağmen, Netanyahu liderliğinden duyduğu hayal kırıklığının artmaya başladığı”
değerlendirmesine yer verilen haberde, Netanyahu'nun İsrail'de de esir ailelerinin öfkesi nedeniyle
“oldukça savunmasız bir durumda olduğu”
yorumu yapıldı.
Haberde Biden yönetiminin konuya dair duruşu hakkında bilgi sahibi olan bir ABD'li kaynak olarak tanımlanan bir başka kişi ise
“Beyaz Saray'ın, Netanyahu'nun manevra yapacak alanı olmadığını fark ettiği” değerlendirmesinde bulunarak, “Bu politika tamamen değişmeli, bence zaman daralıyor.”
ifadelerini kullandı.

İsrailli avukat ve jeopolitik uzmanı Daniel Seideman da “(Biden) Yönetimin, Netanyahu'yu daha önce olmamış bir şekilde test etmeye hazırlandığı” değerlendirmesinde bulunarak, “Bizimle misin yoksa bize karşı mı? Eğer bize karşıysan sonuçları olacaktır.” diye düşünüldüğü yorumunda bulundu.

#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#ABD
#Joe Biden
#Beyaz Saray
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Denizli Ramazan imsakiyesi 2024 namaz vakitleri, sahur, iftar, akşam ezan saati