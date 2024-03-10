Biden'ın 'Netanyahu'yu terk etme planını' ABD basını yazdı: Beyaz Saray Gazze Kasabı'ndan memnuniyetsiz

Beyaz Saray Gazze Kasabı Netanyahu'dan memnuniyetsiz
Rabinovich, Biden ve Netanyahu'nun pek çok konuda anlaşamadıkları yorumunda bulunarak, bunlar arasında İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'nin durumu, Filistin Yönetimi, İsrail-Filistin müzakereleri gibi önemli konuların bulunduğunu söyledi.
"Netanyahu koalisyonunu çökmeye zorlayacak şeyin ne olduğunu sordular"
"Netanyahu oldukça savunmasız bir durumda"
İsrailli avukat ve jeopolitik uzmanı Daniel Seideman da “(Biden) Yönetimin, Netanyahu'yu daha önce olmamış bir şekilde test etmeye hazırlandığı” değerlendirmesinde bulunarak, “Bizimle misin yoksa bize karşı mı? Eğer bize karşıysan sonuçları olacaktır.” diye düşünüldüğü yorumunda bulundu.