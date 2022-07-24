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AMERİKA

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Mektup yayınladılar

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektup ile koronavirüse yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Biden’da görülen baskın semptomun boğaz ağrısı olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
Bidenın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Mektup yayınladılar
​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz’da koronavirüse yakalanmış ve kendisini izole etmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektup ile koronavirüse yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 3 günün geri kaldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

  • Mektupta, “Semptomları önemli ölçüde iyileşmeye devam ediyor. Şu anda baskın semptomu boğaz ağrısı. Bu büyük ihtimalle vücudu virüsü temizlediğinden ve bu nedenle lenfoid aktivasyonunun bir sonucu” denildi.

Biden’ın burun akıntısı, öksürük ve vücut ağrılarının önemli ölçüde azaldığı aktarılan mektupta, “Nabzı, kan basıncı, solunum hızı ve ateşi normal” denildi. Biden’ın tedaviye olumlu yanıt verdiği ifade edilen mektupta, Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği belirtilerek, Biden’ın nefes darlığı yaşamadığı ve kan sulandırıcı olarak düşük doz aspirin tedavisi uygulandığı ifade edildi.

  • Koronavirüsün Omicron mutasyonun alt mutasyonu BA5’e dikkat çekilen mektupta, söz konusu mutasyonun bulaşıcı olduğu ve karantina gerektirdiği belirtildi.

Öte yandan O'Connor dün yayınladığı mektupta, Biden'a yüksek ihtimalle Omicron'un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.

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