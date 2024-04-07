Bilanço ağırlaşıyor: Gazze’de ölü sayısı 33 bin 175’e yükseldi

İsrail’in aralıksız bombaladığı ve abluka altında tutarak açlığa mahkum ettiği Gazze salgın hastalıkların da pençesinde. Kanalizasyon sisteminin devre dışı kaldığı ve atık suların çadırların arasındaki aktığı Refah’ta on binlerce uyuz, suçiçeği ve sarılık vakası var.