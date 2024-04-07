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Dünya

Bilanço ağırlaşıyor: Gazze’de ölü sayısı 33 bin 175’e yükseldi

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim bu yana devam eden saldırılarda son 24 saatte 38 Filistinli daha hayatını kaybetti. Can kaybında bilanço 33 bin 175’e yükselirken yaralı sayısı ise 76 bine yaklaştı.

14:07 - 7/04/2024 Pazar
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Gazze
Gazze

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama geldi.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Bilanço 33 bini aştı


7 Ekim'den bu yana ise saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.





#Gazze
#İsrail
#Filistin
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