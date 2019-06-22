İsrail’deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in İsrail’e birçok Yahudi’den daha fazla destek verdiğini söyledi. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin ABD’nin New York kentindeki yıllık konferansında konuşan Mike Evans, İsrail’in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayed’in geldiğini belirtti.

DADISI İSRAİLLİ

Konuşmasında Veliaht Prens Selman için övgüler düzen Evans, katılımcılara, “Suudi Veliaht ile yaptığım 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider” değerlendirmesinde bulundu. Evans, Bin Selman ile yaptığı bir görüşmesinde kendisine Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili neler düşündüğünü sorduğunu, bunun üzerine Suudi Veliahtın “Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını” söyledi. Evans ayrıca, “Filistinlilerin neler yapabileceğini” sorduğu Suudi Veliahtın kendisine “İş basit. Filistinliler İsrail’i taklit etmeli” cevabını verdiğini aktardı.