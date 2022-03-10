Bir gazetecinin sorusu Lavrov'u kızdırdı: Bu kadarı size yeter

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

Ukraynalı gazetecinin sorusuna hayli sinirlenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hayli sert bir karşılık verdi ve şunları söyledi:

"Olgu, gerçek dediniz ama ben başka bir kelimeyi tercih ederdim, sahte, yalan derdim. Bunlarla dolduruyorsunuz. Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim, ancak Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor. Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz. Burada basın konferansı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız memleketinizde, bu kadarı size yeter."

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DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?

'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu ise Lavrov şöyle cevaplandırdı:

"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor.

Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. Moskova, Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sundu. Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi."

FOTOĞRAF 5 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 15’inci gününde çatışmalar devam ederken, Karadeniz sahilindeki Odessa’da da olası bir saldırıya karşı hazırlıklar devam ediyor.<br><br> Bölgede Ukraynalılar Rus işgaline karşı kum torbaları ve demirlerle barikat oluşturmaya devam ederken çekilen bir fotoğraf Odessa halkının sanata ve kültüre verdiği önemi gözler önüne serdi.<br><br> Ajanslarınn geçtiği fotoğraflara göre, Ukraynalılar olası bir bombalamaya karşı kentin sembol yapılarından Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla koruma altına aldı.<br><br> HEYKEL 1828’DE DİKİLDİ<br>Odessa’nın merkezindeki ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan bu ünlü heykel Dük Richelieu’yu tasvir ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan heykeldeki Richelieu, bir dönem Odessa Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Heykelin alt kısmında bronz rölyefler yer alırken bunlardan para olanına dokunulduğunda kişinin zenginlik elde edeceğine dair bir efsane de bulunuyordu.<br><br> Rusya saldırısına karşı tarihi Richelieu Heykeli’ni kum torbalarıyla kapladılar Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'e kıyısı olan Odessa'da da tarihi yapıları korumak için çalışmalar hız kazandı. Meşhur Richelieu Heykeli, metrelerce kum torbalarıyla koruma altına alındı.

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RUS SÖZCÜSÜ ZAHAROVA CNN MUHABİRİYLE

Bu arada tüm dünya, barış görüşmelerini yakından takip ederken uluslararası basından 330'un üzerinde basın mensubu da bu anlara tanıklık etmek için Türkiye'ye geldi. Kritik görüşmelerden ilk açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı.

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SALONDA GERGİN ANLAR

Tarihi zirveye dair açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Zaharova, bu esnada çarpıcı görüntülere imza attı. Açıklama yapmak üzere salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Salonda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti.

Salondan ses çıkmaması üzerine ilk açıklamalarda bulunan Zaharova, bunun ardından CNN muhabiri ile gergin anlar yaşadı.

CNN International muhabiri Jomana Karadsheh, Zaharova'ya, Rusya'nın Ukrayna'da ölümlere neden olduğuna dair sorular yönelten Karadsheh, konuyla ilgili videolar olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 8 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, ülkede yaşayan sivillerin kaçışları devam ediyor. Son olarak Başkent Kiev'den kalkan ve aralarında Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yolcunun bulunduğu kafile, dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaştı. Ukrayna'dan dönenler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kadın Futbol takımında oynayan milli futbolcu Didem Karagenç'in yakını da vardı. Savaştan kaçarken sadece kedisini alabilen akrabasını almaya gelen Karagenç, yaşananlar yüzünden üzgün olduklarını belirtti. Yakınını Ankara'ya yolcu edeceğini kaydeden Karagenç, \"Dayımın kaynanası oluyor. Ankara'da oturuyorlar. Ben aldım, Ankara'ya yolcu edeceğim. Daha yeni kavuştuk. Tam olarak konuşamadık ama evlerinin halini gördük. Delik deşikti duvarlar. Eşi orada kaldı, sadece kedisini alıp gelebildi. Maalesef öyle bir veda yaşadılar. Çok duygusaldı. Şu an kendi de dayım da herkes çok üzgün. En azından gelebildiği için mutluyuz\" dedi. Ukrayna'dan tahliye edilenlerden Valentina Hayewski ise gözyaşı dökerek ailesinin Ukrayna'da kaldığını anlattı. Hayewski, \"Ukrayna'da herkes perişan. Ne diyebilirim ki? Biz çok kötüyüz. Tanıdıklarım var orada. Yolculuk iyi geçti. Kızılay karşıladı bizi Edirne'de. Yemek verdiler çay verdiler. Gücümüz ne kadar yeter bilmiyoruz ki? Ben halkım, bilmiyorum. Anlamıyorum. Zor.. Orada akrabalarım kaldı. Çok yaşlı kadın kaldı, oğlum kaldı, iki tane torunum kaldı, gelinim kaldı\" ifadelerini kullandı Ukrayna'dan kaçış: Kafileyle İstanbul'a geldiler Rusya'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor. 15 Temmuz Otogarı'na ulaşan kafilede bulunan kadının sadece kedisi ve özel eşyaları ile gelmesi, yaşanan zorlu koşulları gözler önüne serdi. Kadının, yakını olan Beşiktaş'ın kadın oyuncusu Milli Futbolcu Didem Karagenç tarafından karşılandı. Karagenç, "Evlerinin halini gördük. Delik deşikti duvarlar. Eşi orada kaldı. Sadece kedisini alıp gelebildi" dedi.

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ZAHAROVA'DAN MUHABİRE SUÇLAMA

Zaharova, görüntülerin sahte olduğunu belirterek, Karadsheh'e Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın videosunu göstererek 8 yıldır Ukrayna'da olanların görülmediğini ifade etti.

Zaharova'nın ısrarlarına rağmen görüntülere bakmayan Karadsheh ile Rus Sözcü arasında gerginlik yaşandı. Muhabire, "Size gösteriyorum ama bakmıyorsunuz. Lütfen bir bakın. Sürekli böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullanan Zaharova, daha sonra Karadsheh'in yanından ayrıldı.

Zaharova'yı provokatif olmakla eleştiren CNN muhabiriyle yaşanan o anlar, kameralara yansıdı.

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