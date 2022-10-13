Bir İsveç hayali: Dışişleri Bakanı Linde bu yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktaran Linde, "Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD'den, İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine daha sıcak baktığı yönünde görüşlere de işaret eden Linde, Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmek istemeyeceğini, İsveç ile beraber NATO'ya aynı anda girmek isteyeceklerini ve böyle olacağına inandığını kaydetti.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ İsveç ve Finlandiya’nın NATO ödevi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

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İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

DÜNYA Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı