Dünya Bir İsveç hayali Dışişleri Bakanı Linde bu yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olacaklarını umut ediyor
AVRUPA

Bir İsveç hayali: Dışişleri Bakanı Linde bu yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Linde, "İsveç'in 2023'ten önce Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO görüşmelerine de değinen Linde, "Türk hükümetinin bizim NATO üyeliğimize başvurumuzu Meclislerine sunması gerekiyor. Onlar Madrid'de imzaladığımız Üçlü Muhtıra uygulamasının sonuçlarını görmek istediklerini ve ana sorunun terörle mücadele olduğunu söylüyorlar ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye iade talepleri sunuyor. Biz de iadeleri kendi mevzuatımıza ve Avrupa sözleşmesine uygun olarak ele alıyoruz. dedi.

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Haber Merkezi AA
Bir İsveç hayali: Dışişleri Bakanı Linde bu yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olacaklarını umut ediyor
İsveç Dışişleri Bakanı Linde.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktaran Linde, "Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD'den, İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine daha sıcak baktığı yönünde görüşlere de işaret eden Linde, Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmek istemeyeceğini, İsveç ile beraber NATO'ya aynı anda girmek isteyeceklerini ve böyle olacağına inandığını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO ödevi
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İsveç ve Finlandiya’nın NATO ödevi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı
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Almanya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını onayladı

NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
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Dün Finlandiya'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün ise İsveç'te açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'den de bahseden Stoltenberg, \"En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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İsveç Başbakanı da Stoltenberg'den sonra konuşarak, \"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ile ilgili endişelerini çok ciddiye alıyoruz.\" açıklamaları dikkat çekti.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.
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Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, \"Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum.\" diye açıkladı.
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Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine \"İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir.\" diye konuştu.
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inlandiya Cumhurbaşkanı, \"Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını\" ifade etti.
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Stoltenberg, \"Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor.\" dedi.
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NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli bir açıklama geldi. Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması ise gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...
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