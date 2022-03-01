Dünya Bir Rus milyarder daha Putine dur dedi
ASYA

Bir Rus milyarder daha Putin'e 'dur' dedi

Ünlü Rus iş insanı ve Rusya’nın en büyük bankalarından Tinkoff’un kurucusu Oleg Tinkov, Ukrayna’daki durumun kabul edilemez olduğunu ve savaşa karşı olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bir Rus milyarder daha Putine dur dedi
Oleg Tinkov

Tinkov, sosyal medya sitesi Instagram’dan yaptığı açıklamada, bir süre önce kurduğu fonla, kan kanseri olan insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Kendisinin de kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını dikkati çeken Tinkov, “Yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bizzat kendim gördüm. Şimdi Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.

Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek, “Biz bu savaşa karşıyız.” ifadesini kullandı.

Daha önce de Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkarak "barış" çağrısında bulunmuştu.

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi

Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller: Sirenler çalınca marketin sığınağına saklandılar
FOTOĞRAF 38
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Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Title
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.​​
Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller: Sirenler çalınca marketin sığınağına saklandılar
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.

Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
OYNAT 00:35
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