Bir Rus milyarder daha Putin'e 'dur' dedi

Tinkov, sosyal medya sitesi Instagram’dan yaptığı açıklamada, bir süre önce kurduğu fonla, kan kanseri olan insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.
Kendisinin de kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını dikkati çeken Tinkov,
“Yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bizzat kendim gördüm. Şimdi Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.
Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek,
“Biz bu savaşa karşıyız.” ifadesini kullandı.
Daha önce de Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkarak
"barış" çağrısında bulunmuştu.
GÜNDEM
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi
FOTOĞRAF 38
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller: Sirenler çalınca marketin sığınağına saklandılar
Rus ordusu tarafından Putin'in talimatı sonrasında başlatılan işgal girişiminde altıncı güne girilirken Ukrayna ordusu ise halkıyla beraber ülkelerini savunmaya devam ediyor. Bombaların gölgesi altındaki Dnipro kentinden gelen görüntülerde sivillerin askerle dayanışması görüntülendi. Siren seslerine süpermarkette yakalanan Ukraynalıların marketin sığınağına saklandığı anlar da objektiflere yansıdı.
OYNAT 00:35
Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karış başlattığı askeri harekat 6. gününde de devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.