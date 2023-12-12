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Dünya

Birbirlerine 'taahhütler' veren Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkide yeni perde

İki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütler veren Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Rusya'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a delegasyon gönderdiği bildirildi.

23:04 - 12/12/2023 Salı
AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a delegasyon gönderdiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Primorsky bölge yöneticisi Oleg Kozhemyako'nun liderliğindeki Rus delegasyonu dün Kuzey Kore'ye ulaştı.

Pyongyang'a gelen delegasyonu, Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Yardımcısı Ji Kyong Su karşıladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü eylül ziyaretinin ardından, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütler vermişti.



#Kuzey Kore
#Rusya
#Pyongyang
#delegasyon
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