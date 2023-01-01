Birleşik Krallık'taki kiralarda son 10 yılın en sert yükselişi

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu TV 8’de yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na konuk oluyor. 2022 MasterChef Türkiye’nin ana kadrosunun seçilmesiyle birlikte mavi ve kırmızı takımları yarışmada hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de MasterChef Türkiye, birilerine misafir oluyor. Peki, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede, hangi semtte? İşte, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve Başkonsolosu hakkında bilgiler...