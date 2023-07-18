Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu

Yeni anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden kalan ve hizmetler, dijital ve veri gibi temel alanları kapsamayan mevcut Birleşik Krallık - Türkiye serbest ticaret anlaşmasının yerini alacak.

Birleşik Krallık'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşma aynı zamanda, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla artışla 23,5 milyar sterline ulaşan ve halihazırda gelişen bir ticari ilişkiyi daha üst seviyeye taşmayı hedefliyor. Paylaşılan bilgi notuna göre anlaşma ayrıca iki ülke arasında ticari faaliyette bulunan işletmeleri daha etkin bir şekilde destekleyecek.

İngiliz bakan: Dört gözle bekliyorum

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, şöyle konuştu:

"Türkiye, Birleşik Krallık için önemli bir ticaret ortağıdır ve bu anlaşma, Brexit sonrası bağımsız bir ticaret ülkesi olarak statümüzü Birleşik Krallık'ın ekonomik gücüne uygun anlaşmaları müzakere etmek için nasıl kullandığımızın en son örneğidir. Bu anlaşmayı Birleşik Krallık-Türkiye ticari ilişkilerini derinleştirmek, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve ülkedeki şirketleri desteklemek için kullanmayı dört gözle bekliyorum.”

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris de, “Birleşik Krallık ve Türkiye doğal ortak ve müttefiktir. Bugünkü duyuru, bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı ve iki ülke arasındaki bu güçlü bağları daha da ileriye taşıma yolunda atılmış büyük bir adımdır” dedi.

Yürürlükteki anlaşmada, ülkeler arasındaki mevcut ilişkiyi gözden geçirme taahhüdünde bulunan bir madde bulunuyor. Bilgi notuna göre yeni serbest ticaret anlaşması üzerine çalışma, her iki ortağın da ticari ilişkileri genişletmenin ve derinleştirmenin faydalı olacağı sonucuna varmasıyla geçen yıl başladı. Birleşik Krallık-Türkiye Ortak Komitesi, bu incelemeyi resmi olarak sonuçlandırmak ve geliştirilmiş bir serbest ticaret anlaşması için çalışmaya başlamak üzere bugün toplanacak.







