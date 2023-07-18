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Ekonomi

Zam algısı yapmışlardı: Türkiye Avrupa'nın doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülkesi

Ekonomi üzerinden algı operasyonu yürüten bir kısım muhalif kesimin 'doğalgaza yüzde 224 zam yapıldı' iddiası EPDK tarafından yalanlanırken Türkiye doğalgazda Avrupa'daki en ucuz üçüncü, akaryakıtta ise dördüncü ülkesi oldu. Avrupa'da yüzde 36 olan gaz faturasındaki vergi yükü Türkiye'de ise 18 seviyesinde gerçekleşti.

12:04 . 18/07/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde "Enerjide tam bağımsızlık" politikasıyla yerli ve milli hamlelerini hızlandıran Türkiye, bir taraftan da algı operasyonları ve iftiralarla uğraşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükseltilirken, bu da KDV etkisiyle birlikte doğalgazın metreküp fiyatında yalnızca 6 kuruşluk bir artışa neden oldu. Söz konusu artışlarla beraber dağıtım bedeli ve vergiler dahil Türkiye ortalaması 6.07 olan doğalgazın metreküp fiyatı yalnızca 6.13 TL'ye yükseldi.

Zam algısını EPDK çürüttü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Doğalgaza yüzde 224 oranında zam" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

EPDK'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

  • "Doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda metreküp başına 0,023 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL'ye yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir."

Türkiye en ucuz üçüncü ülke

Türkiye güncel fiyatlarla Avrupa'da 29 ülke içerisinde doğalgazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda. Söz konusu verilerde Avrupa'da 29 ülke içerisinde konutlarda aylık 100 metreküp tüketime karşılık fatura tutarı sıralamasında en ucuz ülke 21.2 avro ile Ukrayna olurken. Bu ülkeyi 28.3 avro ile Macaristan, 28.8 avro ile Türkiye izledi.



#Türkiye
#doğalgaz
#ekonomi
#Avrupa
43 dakika önce
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