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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra NATO, Rusya - Ukrayna savaşı ve Kıbrıs meselesi de ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında önemli görüşme.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.
  • Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

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