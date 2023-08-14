Birleşmiş Milletler barış gücü darbe yaşanan Mali'den çekiliyor

BM, güvenlik nedeniyle Mali'deki barış gücünün çekilme sürecini hızlandırdığını doğruladı. (Foto: Arşiv)
Yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti
Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.
MINUSMA, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Ber kampından çekilme sürecinin hızlandırıldığını duyurmuştu.
Muhammed Bazum'un vatana ihanetten yargılanacak olmasına tepki
Dujarric, mevcut durumu tersine çevirmek için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve AB ile "çok yakın çalışmaya" devam ettiklerini kaydetti.