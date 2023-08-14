Birleşmiş Milletler barış gücü darbe yaşanan Mali'den çekiliyor

Burkina Faso ve Mali, Nijer'deki cuntayla dayanışma göstermek için Niamey'e heyet gönderiyor. Mali ordusundan yapılan açıklamada, "kardeş Nijer halkıyla dayanışma göstermek için" Burkina Faso ile ortak heyetin Niamey'e gönderileceği kaydedildi.