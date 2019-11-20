Dünya "Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından uzakta yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin YPG/PKK işgalinden kurtulmasının ardından baba ocağına dönüş yapıyor. Selva el Matar, "Topraklarımız YPG/PKK'dan temizlendikten sonra ilk kez bugün evimize dönüyoruz. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Tel Abyadlılar evlerine geri döndü.
Tel Abyadlılar evlerine geri döndü.

Yıllardır terör örgütlerinin işgali nedeniyle topraklarından ayrı yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a dönüş yapmanın sevinci içerisinde.

Halk, kamyonlarla Tel Abyad'ın yolunu tuttu.

Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı
DÜNYA
Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 13 sivil öldü, 20 kişi yaralandı
  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için de eve dönüşün umudu oldu.

Suriyeliler, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Suriyeli bir adam, oğlunun yanağından öpüyor.

TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
OYNAT
TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü.

Yıllardır evlerinden ayrı olan Suriyeliler de Tel Abyad'ın yaşanılabilir hale gelmesiyle yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.

Tel Abyadlıları, Suriye Milli Ordusu askerleri karşıladı.

Konvoy halinde Tel Abyad'da dönüş yapan 30 aile, eşyalarını da yükledikleri kamyonlarla yanlarında getirdi.

Suriyeli baba, çocuklarıyla beraber mutluluğunu gösteriyor.

İbrahim el Hasan, 6 kişilik ailesiyle yeniden vatan toprağına döndükleri için mutluluk yaşadıklarını belirterek, "5 yıldır memleketimizden ayrı yaşıyorduk, şimdi yeniden döndüğümüz için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, YPG/PKK terör örgütünden memleketimizi temizledi. Şimdi de evimize dönüyoruz" dedi.

Tel Abyadlılar, evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Selva el Matar da 4 kişilik ailesiyle evlerine döndükleri için çok sevinçli olduğunu anlatarak, "4 yıldır memleketten uzağız. Topraklarımız YPG/PKK'dan temizlendikten sonra ilk kez bugün evimize dönüyoruz. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Akrabalarımızı göreceğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Konvoy eşliğinde Tel Abyad'a döndüler.

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Yasir Abud el Huduk da Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesiyle uzun zamandır ayrı kaldığı çocukları ve ailesine kavuştuğunu söyledi.

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
GÜNDEM
Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
Terörden tutuklandı

Terörden tutuklandı

HDP'li Hatice Çevi'in yerine yeni atama yapıldı.
Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı

Şehitlerin cenazesini
kaçıran terörist yakalandı

Bakanlık, jandarmanın takibi sonucu yakalandığını açıkladı.
Bir tane göstersinlerbırakacağım

Bir tane göstersinler
bırakacağım

Soylu, kadrolaşma iddialarına yanıt verdi.
Büyükçekmece'de yakalandı

Büyükçekmece'de yakalandı

Başörtülü öğretmene yolda yürürken tokat atmıştı.
Eve<br>dönüş mutluluğu

Eve
dönüş mutluluğu

Baba ocağına dönüşler başladı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

Skandala soruşturma

Skandala soruşturma

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için harekete geçildi.

Operasyon bu akşam başlıyor

Operasyon bu akşam başlıyor

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi.
Herkes bize<br>destek çıksın

Herkes bize
destek çıksın

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde.
Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

​Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor.
683 roket lançeri<br>ele geçirildi

683 roket lançeri
ele geçirildi

​Terör örgütü silah imalathanesine çevirdi.
Edepsizlikleri karşısında susmak yok

Edepsizlikleri karşısında susmak yok

​Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 'susturun bu kadını' tepkisi.
45 bin kişi<br>testi geçemedi

45 bin kişi
testi geçemedi

8 milyon sürücü için 1 Aralık'ta zorunlu olacak.
İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

​CHP'li Özkoç, AK Partili Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.