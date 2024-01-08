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Dünya

Blinken'dan BAE ziyaretine ilişkin ilk açıklama: Filistin devletinin kurulmasına bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, "Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım" açıklamasında bulundu. Blinken, ayrıca görüşmede Gazze'deki insani ihtiyaçları da ele aldıklarını ifade etti.

17:00 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Beyaz Saray, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyor.


Açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin devletinin inşa edilmesine destek verdiklerini söyledi.


Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.


Blinken-Al Nahyan görüşmesinin ayrıntıları


Açıklamasında Blinken, Abu Dabi'de bugün Al Nahyan ile bir araya gelerek görüştüklerini ifade etti.


Blinken, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki çabaları ele aldıklarını kaydetti.


Filistin devleti mesajı: Bağlılığımız devam ediyor


Blinken, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullandı.


Blinken'ın bölge turu


BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Blinken, Gazze Şeridi'ndeki krizin "bölgedeki barış, istikrar ve güvenlik üzerindeki tehlikeli yansımalarını" görüşmüştü.


ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.




#Blinken
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#Filistin
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