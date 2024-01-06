Blinken ile ana gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ay aranın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı yeniden ağırlayacak. Blinken’ın uçağı, dün saat 19.10’da İstanbul’a indi. Gazze’deki son durum ana gündem maddelerinden olacak. Gazze’de savaşın bir an önce sona ermesi, ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğin son bulması Fidan’ın istekleri arasında yer alacak. Blinken’ın bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.
Hakan Fidan, Antony Blinken
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2 saat önce