|
Gündem

Blinken ile ana gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı yeniden ağırlayacak.

Canberk Doğan
04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:16 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hakan Fidan, Antony Blinken
Hakan Fidan, Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ay aranın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı yeniden ağırlayacak. Blinken’ın uçağı, dün saat 19.10’da İstanbul’a indi. Gazze’deki son durum ana gündem maddelerinden olacak. Gazze’de savaşın bir an önce sona ermesi, ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğin son bulması Fidan’ın istekleri arasında yer alacak. Blinken’ın bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.




#diplomasi
#Hakan Fidan
#Gazze
#Blinken
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bir gecede beyaza büründü: O ilçede kar nedeniyle 234 yol ulaşıma kapandı!