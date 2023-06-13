Blinken'dan NATO'ya ilişkin genişleme yorumu: Türkiye sahip olduğu bazı endişeleri dile getirebildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile Washington’da basın toplantısı düzenledi. İsveç’in PKK terör örgütüyle bağlantısını ilan eden bir kişiyi Türkiye’ye iade etmesinin Türkiye’nin NATO’ya katılımın yolunu açması için yeterli olup olmayacağına dair bir soruya yanıt olarak Blinken, "Tarihi açıdan bakıldığında Finlandiya ve İsveç’in üyelik süreçleri çok çok hızlı gelişti." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de ülkesinin İsveç’in NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Gelecek ay yapılacak NATO Vilnius Zirvesi’nde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.