Blinken'dan NATO'ya ilişkin genişleme yorumu: Türkiye sahip olduğu bazı endişeleri dile getirebildi

İki ülkenin de NATO’nun uzun süredir ortakları olmaları, AB üyelikleri ve Rusya’nın Avrupa güvenliğine yönelik tehdidi nedeniyle bu sürecin hızlı olmasının normal olduğunu kaydeden Blinken,

"Ancak bu süreç çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin endişelerini dile getirmesi de normal. Bu, özellikle saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına gelen NATO’nun 5. maddesi açısından önem taşıyor. Bu süreç işledi ve Türkiye sahip olduğu bazı endişeleri dile getirebildi" şeklinde konuştu. Finlandiya ve İsveç’in de Türkiye’nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını söyleyen Blinken, "Diğer NATO müttefikleri ve ABD artık İsveç’in resmi olarak NATO’ya katılması gerektiği görüşünde. Beklentimiz bunun Temmuz ayındaki NATO Zirvesi’nde gerçekleşebileceği yönünde" diye konuştu. Blinken, Türkiye, İsveç ve NATO arasında bu hafta bir toplantı gerçekleştirilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.