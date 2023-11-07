Blinken’in ziyareti sırasında ABD üssüne İHA'lı saldırı

Irak güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, üsse ilk saldırının gece saatlerinde ikinci saldırının ise sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, her iki İHA'nın hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ve üsse isabet etmediği aktarıldı.