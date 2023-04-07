Bloomberg: Kılıçdaroğlu bariz şekilde karizmadan yoksun

"Parlamenter hükümet biçimine dönüş bu, tutamayacakları bir söz. Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın mecliste beşte üç çoğunluk kazanması gerekecek. Bu olası değil. Yeni bir referandum çağrısı yapmak için basit bir çoğunluk yeterli olacaktır, ancak Erdoğan ve AKP bununla dişe diş mücadele edeceklerdir."