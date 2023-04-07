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Dünya

Bloomberg: Kılıçdaroğlu bariz şekilde karizmadan yoksun

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir analiz yayınladı. "Cumhurbaşkanlığı için ana muhalefet adayı, bariz bir şekilde karizmadan yoksun" ifadeleri kullanılan analizde Kılıçdaroğlu'na izlemesi gereken yol haritası sunuldu.

10:46 . 7/04/2023 Cuma
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Bloomberg: Türkiye'nin 'Gandhi'sinin Lincoln'den Ders Alması Gerekebilir

Bloomberg: Türkiye'nin 'Gandhi'sinin Lincoln'den Ders Alması Gerekebilir

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir analiz yayınladı.


"Cumhurbaşkanlığı için ana muhalefet adayı, bariz bir şekilde karizmadan yoksun"
ifadeleri kullanılan analizde Kılıçdaroğlu'na izlemesi gereken yol haritası sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına,
"Sakin, evet. Karizmatik mi? Hayır."
notu düşüldü.
"Kılıçdaroğlu, olağanüstü sakin olduğu için Gandhi'ye benzetiliyor. Hatta hafif bir fiziksel benzerlik de var."
ifadeleri kullanıldı.


'Koalisyon ortaklıktan uzaktır: Her biri başkan olma umutları beslemiştir'

Kılıçdaroğlu'na ortaklarını yanında tutabilmek için önerilerde bulunuldu:

"Ancak müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarihi figürün liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: Abraham Lincoln. İç Savaş sırasında Amerikan başkanı tarafından yönetilen rakipler takımı gibi, dört Türk de ortak olmaktan uzaktır: Her biri başkan olma umutları beslemiştir."

'Verdikleri sözleri tutamayacaklar: Olası değil'

Anayasa'da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara değinilerek bunun tutulamayacak bir söz olduğuna dikkat çekildi:

"Parlamenter hükümet biçimine dönüş bu, tutamayacakları bir söz. Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın mecliste beşte üç çoğunluk kazanması gerekecek. Bu olası değil. Yeni bir referandum çağrısı yapmak için basit bir çoğunluk yeterli olacaktır, ancak Erdoğan ve AKP bununla dişe diş mücadele edeceklerdir."

"Kılıçdaroğlu rakip ekibinin hırslarından ve gündemlerinden kaynaklı zorluklar yaşayacak"
diyerek koalisyonun birbirleriyle uyumsuzluklarına değinilen analizde ittifakın ideoloji konusunda oldukça farklı kutuplarda olduğu ifade edildi:
  • 'Dörtlü siyasi ideoloji konusunda ayrılıyor: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi ve Yavaş ikinci kamptan birinci kampa geçti. Destekçileri tarafından "Asena" veya dişi kurt olarak selamlanan Akşener, sürekli bir kaçış riski taşıyor. Daha Mart ayı başlarında, dörtlü hükümdarlıktan ayrıldı, ancak diğerleri tarafından ikna edilmek üzere geri döndü.'



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Bloomberg
#ABD
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