Bloomberg: Kılıçdaroğlu bariz şekilde karizmadan yoksun

Bloomberg: Türkiye'nin 'Gandhi'sinin Lincoln'den Ders Alması Gerekebilir
ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir analiz yayınladı.
'Koalisyon ortaklıktan uzaktır: Her biri başkan olma umutları beslemiştir'
Kılıçdaroğlu'na ortaklarını yanında tutabilmek için önerilerde bulunuldu:
'Verdikleri sözleri tutamayacaklar: Olası değil'
Anayasa'da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara değinilerek bunun tutulamayacak bir söz olduğuna dikkat çekildi:
- 'Dörtlü siyasi ideoloji konusunda ayrılıyor: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi ve Yavaş ikinci kamptan birinci kampa geçti. Destekçileri tarafından "Asena" veya dişi kurt olarak selamlanan Akşener, sürekli bir kaçış riski taşıyor. Daha Mart ayı başlarında, dörtlü hükümdarlıktan ayrıldı, ancak diğerleri tarafından ikna edilmek üzere geri döndü.'