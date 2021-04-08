Dünya Bloomberg Suudi Veliaht Prens Selmanın ekonomi planı riske girebilir
AMERİKA

Bloomberg: Suudi Veliaht Prens Selman'ın ekonomi planı riske girebilir

Donald Trump döneminde ABD ile iyi ilişkiler kuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Joe Biden döneminde yerden yere vuruluyor. Dünyaca ünlü Time dergisi geçtiğimiz aylarda Prens Selman'ın katil olduğunu yazmıştı. Şimdi de ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Yemen Savaşı ve Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın yer almasına dikkat çekilerek, bu durumun Selman'ın ekonomi planını zora soktuğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Bloomberg: Suudi Veliaht Prens Selmanın ekonomi planı riske girebilir
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2016 yılında ilan ettiği "Vizyon 2030" planıyla ülkeyi bölgesel ve küresel finans ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedefliyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Veliaht Prens Selman'ın ekonomiyi dünyaya açma planının, itibarı yüzünden tehlikeye girebileceğini yazdı.

"Sicilinden silemeyeceği iki leke: Yemen Savaşı ve Kaşıkçı cinayeti"

"Suudi Veliaht Prens'in geçmişi, vizyonunu yurt dışına satmayı zorlaştırıyor" başlıklı haberde, uluslararası alanda Selman'ın "sicilinden silemeyeceği iki leke olduğu" belirtildi. Bunlardan birinin Yemen savaşı, diğerinin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu anımsatıldı.

Time dergisi 'Katil Selman' kapağıyla çıktı
DÜNYA
Time dergisi 'Katil Selman' kapağıyla çıktı
  • ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın, eski Başkan Donald Trump dönemine kıyasla "daha az Suudi yanlısı" tavır sergilemesinin, Selman'ın ekonomik dönüşüm planını baltalamakla tehdit ettiği kaydedildi.

Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız
DÜNYA
Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

Yatırımcıların olumsuz bakışı

10 Mart'ta çevrim içi düzenlenen bir konsey toplantısına işaret edilerek, Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nin sözcüsü Fahad Nazer'in katılımcıları ülkesini ziyaret etmeye ve krallığa yardım etmek için yatırım yapmaya çağırdığı aktarıldı. Ancak bir katılımcının bu çağrıya "kırmızı bayrak kaldırdığı", "Bahsettiğiniz şeyler heyecan verici ama Cemal Kaşıkçı'yı geçmek zor." dediğine dikkat çekildi.

  • Riyad'ın dahil olduğu Yemen Savaşı'nda dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı belirtildi.

CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın
DÜNYA
CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

Biden'ın, ABD'nin Riyad ile ilişkisinin Trump döneminde olduğu kadar rahat olmayacağı mesajı verdiği, Veliaht Prens yerine Kral Selman ile iletişim kurulacağını vurguladığı belirtildi. ABD istihbarat raporunda, Kaşıkçı cinayetine Veliaht Prens Selman'ın karıştığının yer aldığı hatırlatıldı.

Abone Ol Google News
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak
Üniversitedeki görevine geri döndü

Ayasofya İmamı Boynukalın hakkında flaş gelişme.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Bu bir canilik

Bu bir canilik

​Genç kadın kızının önünde metrelerce sürüklendi.

​1960'tan beri darbecilerin ortak özelliği.

​'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 72,7.

Türkiye söz vermişti

Türkiye söz vermişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 48 gün içinde inşa edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.