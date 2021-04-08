Bloomberg: Suudi Veliaht Prens Selman'ın ekonomi planı riske girebilir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2016 yılında ilan ettiği "Vizyon 2030" planıyla ülkeyi bölgesel ve küresel finans ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedefliyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Veliaht Prens Selman'ın ekonomiyi dünyaya açma planının, itibarı yüzünden tehlikeye girebileceğini yazdı.

"Sicilinden silemeyeceği iki leke: Yemen Savaşı ve Kaşıkçı cinayeti"

"Suudi Veliaht Prens'in geçmişi, vizyonunu yurt dışına satmayı zorlaştırıyor" başlıklı haberde, uluslararası alanda Selman'ın "sicilinden silemeyeceği iki leke olduğu" belirtildi. Bunlardan birinin Yemen savaşı, diğerinin 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti olduğu anımsatıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın, eski Başkan Donald Trump dönemine kıyasla "daha az Suudi yanlısı" tavır sergilemesinin, Selman'ın ekonomik dönüşüm planını baltalamakla tehdit ettiği kaydedildi.

DÜNYA Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

Yatırımcıların olumsuz bakışı

10 Mart'ta çevrim içi düzenlenen bir konsey toplantısına işaret edilerek, Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nin sözcüsü Fahad Nazer'in katılımcıları ülkesini ziyaret etmeye ve krallığa yardım etmek için yatırım yapmaya çağırdığı aktarıldı. Ancak bir katılımcının bu çağrıya "kırmızı bayrak kaldırdığı", "Bahsettiğiniz şeyler heyecan verici ama Cemal Kaşıkçı'yı geçmek zor." dediğine dikkat çekildi.

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Riyad'ın dahil olduğu Yemen Savaşı'nda dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı belirtildi.

DÜNYA CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın

Biden'ın, ABD'nin Riyad ile ilişkisinin Trump döneminde olduğu kadar rahat olmayacağı mesajı verdiği, Veliaht Prens yerine Kral Selman ile iletişim kurulacağını vurguladığı belirtildi. ABD istihbarat raporunda, Kaşıkçı cinayetine Veliaht Prens Selman'ın karıştığının yer aldığı hatırlatıldı.