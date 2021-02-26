Dünya Time dergisi Katil Selman kapağıyla çıktı
AMERİKA

Time dergisi 'Katil Selman' kapağıyla çıktı

Amerikan istihbaratı CIA’nın raporunda, Suudi Arabistan İstanbul başkonsonlosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiği belirtildi. Donald Trump döneminde ABD ile iyi ilişkiler kuran Selman, şimdi yerden yere vuruluyor. Dünyaca ünlü Time dergisi bir dönem geleceğin lideri olarak nitelendirdiği Prens Selman'ın katil olduğunu yazmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prens Selman
Prens Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika iyi ilişkiler kurdu. Gelen talimatlarla ılımlı İslam diyerek yeni reformlar yaptı. Bu saye'de ABD'nin koruması altına girdi. Bunun en net örneklerinden biri de muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinin üzeri Amerikan tarafından kapatılmak isteniyordu.

  • Bu dönemde Amerikan medyası da büyük bir rol üstlendi ve Selman hakkında olumlu haberler servis edildi. Ancak yeni başkan Joe Biden dönemi başladı ve işler tersine döndü.

Ölüm emirini Selman verdi

ABD istihbaratının bugün açıklaması beklenen raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) onay verdiği bildirildi. Bloomberg'in, söz konusu istihbarat raporunu bilen ancak adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, raporun bulguları Veliaht Prens bin Selman'ı işaret ediyor. Habere göre ağırlıklı olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile diğer istihbarat kurumlarının katkı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından derlenen raporda, Kaşıkçı'nın 2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine MBS'nin onay verdiği sonucuna varıldı.

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Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

  • MBS'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün detaylarının raporda ortaya çıkacağı belirtilen haberde, 2018 yılından bu yana kamuoyuna açıklanmayan raporun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine önemli ölçüde etki edebileceği kaydedildi.

CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın
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CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın
ABD medyası Selman karşıtı haberler yayınlamaya başladı. Dünyaca ünlü Time dergisi bir dönem geleceğin lideri olarak nitelendirdiği Prens Selman'ın katil olduğunu yazdı.

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