Dünya Beyaz Saray Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız
AMERİKA

Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporu yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yakında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti.

"Net bir zaman veremiyoruz"

Psaki, “Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok” ifadelerini kullandı.

Biden, Selman ile görüşecek

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüşeceğini belirtti.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti.

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