Beyaz Saray: Kaşıkçı cinayeti raporunu yakında yayınlayacağız

ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yakında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti.

"Net bir zaman veremiyoruz"

Psaki, “Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok” ifadelerini kullandı.

Biden, Selman ile görüşecek

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüşeceğini belirtti.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti.

GÜNDEM İşte vahşetin kayıtları: Tüyler ürpertici

DÜNYA CIA Kaşıkçı raporunu açıklasın