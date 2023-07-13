Bloomberg'den Zelenski ile ilgili şoke eden iddia: NATO liderleri sakinleştirdi

Amerikan medya organı Bloomberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin perde arkasında yaşanan bazı gelişmeleri yazdı.

Zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Batılı ülkelerle olan sancılı iletişimine vurgu yapılan haberde, Zelenskiy'nin konuşmalarındaki ton değişikliğine değinildi.

İddiaya göre Zelenski, 11 Temmuz Salı akşamı NATO liderleriyle yapacağı görüşme öncesinde oldukça gergindi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, günün erken saatlerinde ülkesine üyelik konusunda net bir zaman çizelgesi verilmesi konusunda isteksiz davranıldığını düşünüp sinirlendi.

Zelenski'nin bu çıkışı, Rus işgaline karşı Ukrayna'nın savunmasına milyarlarca dolarlık silah ve yardım akıtan ortaklarını kızdırdı.

Vilnius'taki akşam yemeğinde, liderler Zelenski'e net bir mesaj iletti. Zelenski'e sakinleşmesi ve paketin tamamına bakması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya nihai üyelik için yenilenmiş bir taahhüt verilirken, G7'den yeni güvenlik garantileri de sunuldu.

Habere göre; ertesi gün verilen bu mesajın yerine ulaştığı ve Zelenski'in sakinleştiği görüldü.

Liderlerin, savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını da iletti.

Kriz ertesi gün çözüldü

Zelenski'nin zirvenin ikinci gününde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında da aynı konulara değinerek, "Savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağız. Savaş bitince bunun için şartlar sağlanacaktır. NATO'ya üye olabilmemiz için hayatta kalmamız gerekiyor. Bugün başka ciddi sinyaller gördük. Bugün güvenlik garanti konusunda uzlaşmaya varmamız, NATO'ya olan yolumuzda önemlidir. NATO üyeleri arasında bizim için tehdit oluşturacak bir üye yok. Biz, garantilerin ve güvenliğin devamlılığını sağlayan bir anlaşma istiyoruz. Sabah yapılan anlaşma bunları sağlayacak gibi görünüyor" açıklamasını yapması, yaşanan krizin çözüldüğüne işaret ediyor.

ABD heyeti tavırlardan hoşnut olmadı

Zelenski'nin bir gün önceki tavrı ve açıklamalarının, müzakerelerde el yükseltmek için tasarlanmış bir manevra olduğunu ifade edildi. Bu yaşananların, Amerikan heyeti tarafından da hoş karşılanmadığı belirtildi.

'Biz Amazon değiliz'

Zelenski'nin "minnettarsız" duruşu ve sinirli tavrı, sadece ülke liderlerini değil bakanlarını da rahatsız etti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, Ukrayna liderinin açıklamalarına tepki göstererek, " Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, insanlar yardımlar için minnettarlık görmek istiyor. Zelenski sürekli silah listesi veriyor. Biz Amazon mağazası değiliz. Biraz çabalarımızı takdir etmeliler. Ülkeler kendi stoklarından silah, cephane ve askeri teçhizat veriyor. Ukrayna'nın daha fazla müteşekkir olmasını bekliyoruz " ifadelerini kullandı.





Wallece'nın açıklamaları sorulan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "İngiltere'ye, Başbakanlara ve Savunma Bakanı'na her zaman minnettar olduk. Çünkü Birleşik Krallık'taki insanlar bize hep destek verdi. Bakan'ın ne demek istediğini ve başka nasıl minnettar olmamız gerektiğini bilmiyorum" dedi.



