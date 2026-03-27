Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BM: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kontrolden çıktı

10:1527/03/2026, Cuma
G: 26/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kontrolden çıktığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, “Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor” dedi.

Dünyanın derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu belirten Guterres, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin devam ettiğini söyledi. Guterres, “ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir” ifadelerini kullandı.

Guterres, Lübnan'daki insani duruma da değinerek, “Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'da, en ağır darbeyi sivillere vuran askeri operasyonlarına ve saldırılarına son vermelidir. Gazze modeli, Lübnan'da asla tekrarlanmamalıdır” diye konuştu.

Savaşın çözüm olmadığını dile getiren Guterres, “Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur” değerlendirmesinde bulundu.


#BM
#ABD
#İran
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
