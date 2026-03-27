BM: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kontrolden çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Guterres, “Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor” dedi.

Dünyanın derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu belirten Guterres, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin devam ettiğini söyledi. Guterres, “ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir” ifadelerini kullandı.