BM: Andamar'da mahsur kalan Arakanlılar acilen kurtarılmalı

BM, Myanmar açıklarında mahsur kalan Arakanlı mültecilerin acilen kurtarılmasını istedi.
UNHCR Asya Pasifik Ofisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 200 Arakanlıyı taşıyan geminin 1 Aralık'ta motor arızası yaptığı ve o tarihten bu yana akıntılar nedeniyle sürüklendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mültecilerin günlerdir su ve yemek olmadan hayatta kalmaya çalıştığı belirtilerek, "Mülteciler kurtarılmazsa ilerleyen günlerde ciddi can kaybı riskleri olacak." ifadesi kullanıldı.
- Bölge ülkelerine, uluslararası deniz hukuku uyarınca sorumlulukları hatırlatılan açıklamada, "Bu, denizde zor durumda kalan sivilleri kurtarma görevini yerine getirme." değerlendirmesi yapıldı.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.