BM bebek katili İsrail'in katliamlarını dünyaya duyurdu: 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 47. gününde devam ediyor.
BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de çatışmaya insani ara verilmesinin yeterli olmadığını işaret ederek acilen katliama son verilmesi için insani ateşkes gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.
BMGK'nin kabul ettiği 2712 sayılı kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Russell kararın savaşın çocuklar üzerindeki orantısız etkisine işaret ettiğine ve uygulanmasının önem taşıdığını söyledi.
"Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri"
Russell, mevcut krizdeki can kaybının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek BM'nin 17 yıldır çocuklara yönelik ihlalleri kaydettiğini, bu süreçte öldürülen çocuk sayısının 1653 olduğunu bildirdi.
"Korkunç yaşam koşulları da ölüme yol açıyor"
Gazze'de yaklaşık 1200 çocuğun ise enkaz altında olduğuna yönelik bilgi edindiklerini kaydeden Russell, "Çocuklar sadece bombalar, roketler ya da silahlar yüzünden ölmüyor. Aynı zamanda korkunç yaşam koşulları ölüme yol açıyor." diye konuştu.
"Gördüklerim ve duyduklarım aklımdan çıkmıyor"
Russell, Gazze Şeridi'nde 1 milyon, yani tüm çocukların gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Catherine Russell, 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 35, Batı Şeria'da ise 56 çocuğun öldürüldüğünü, burada 450 bin çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.