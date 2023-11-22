BM bebek katili İsrail'in katliamlarını dünyaya duyurdu: 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

"Sadece 46 günde 5 bin 300 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu günde 115 çocuğa tekabül ediyor. Gazze'de ölümlerin yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşılmadı. Gazze çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri.