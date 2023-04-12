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Dünya

BM dehşete düştü: Ukraynalı esirin kafasının kesildiği görüntülerin soruşturulması istendi

Birleşmiş Milletler (BM), "Ukraynalı esir askerin kafasının kesildiği" görüntülerin soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini istedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüntüleri izleyip "dehşete düştüğünü" ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirttiğini aktaran Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonunun da durumu yakından takip ettiğini belirtti.

21:39 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "Ukraynalı esir askerin kafasının kesilme" görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüntüleri izleyip "
dehşete
düştüğünü
" ve suçluların hesap vermesi gerektiğini belirttiğini aktaran Dujarric, BM Ukrayna İnsan Hakları Gözlem Misyonunun da durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Dujarric, "Bu maalesef münferit bir olay değil. Gözlem Misyonu uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ciddi olayları raporlamış durumda." diye konuştu.

Olayın düzgün bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Dujarric, bu tarz dehşet verici olayların son bulmasını istediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüntülerle ilgili Rusya'yı suçlamış, "Bu daha önce de oldu. Buça'da bunlar oldu, binlerce kez oldu" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette, bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce, yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım." açıklamasında bulunmuştu.



#Ukrayna
#Rusya
#Birleşmiş Milletler
#Antonio Guterres
#Ukraynalı esir asker
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